Torna in casa Sicula Leonzio l'atleta Mauro Bollino

Entra in casa Sicula Leonzio l'atleta Mauro Bollino, nato a Palermo il 31 dicembre 1994.

Un grande ritorno in bianconero per Bollino che ha indossato la maglia della Sicula Leonzio 39 volte in carriera, segnando 13 gol. Per lui la prima stagione a Lentini fu quella 2017/18, con la grande cavalcata arrivata ai playoff di Serie C, in cui ha segnato a Cosenza il gol del provvisorio vantaggio. Il ritorno in bianconero è stato nel gennaio dello scorso campionato. Tra le altre per Bollino anche le maglie di Palermo, Pisa, Foggia, Fidelis Andria, Taranto, Paganese e Bari.