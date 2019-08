Siracusa, furto in abitazione: arrestato un uomo di 36 anni

Avrebbe perpetrato un furto in un'abitazione in via Alaimo da Lentini, per poi tentare la fuga da una finestra alla vista dei poliziotti, che lo avevano notato con fare strano vicino lo stabile.

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno raggiunto l’uomo, lo hanno bloccato, arrestato e condotto nel carcere di Siracusa. Si tratta di Carmelo Tagliata, siracusano, di 36 anni. L'uomo è accusato di furto in appartamento.