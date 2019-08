Siracusa, Estate sicura: il bilancio dell'attività della Polizia di Stato

Intensificati, dall'inizio dell'estate, i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Siracusa per contrastare reati predatori, spaccio di stupefacenti, abusivismo commerciale, illeciti amministrativi e immigrazione irregolare.

Da giugno ad oggi, nell'ambito de programma Estate sicura, sono state identificate 2509 persone, effettuato 156 posti di blocco, controllati 3673 veicoli (con e senza sistemi elettronici), elevate 96 sanzioni amministrative e sequestrato 37 mezzi. Sono stati, inoltre, effettuati 1768 controlli a persone sottoposte a limitazioni della libertà personale e sono state sequestrate 32 armi, alcune di queste con relativo munizionamento.

Nell'ambito del contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata messa in atto una più incisiva azione di contrasto e repressione in particolar modo nei fine settimana e nelle zone della movida siracusana. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 3 chilogrammi di hashish, 125 grammi di cocaina, 260 grammi di marijuana ed alcune piante di cannabis. Le ultime 1469 bustine di hashish sono sate sequestrate il 6 agosto e presumibilmente erano pronte per la notte di San Lorenzo.



Nell'ambito dei controlli amministrativi sono state controllate 34 attività commerciali ed elevate 9 sanzioni amministrative per un totale di 15.465 euro. Accertamenti hanno riguardato anche le strutture ricettive e a seguito di queste verifiche, 995 strutture ricettive hanno chiesto il rilascio delle credenziali per l’accesso al portale “Alloggiati Web”.

Per il contrasto all’immigrazione irregolare sono stati pianificati controlli straordinari delle zone di stazionamento e bivacco di extracomunitari e sono state emesse una settantina di provvedimenti di espulsione.

Analoga attenzione alla tutela del decoro cittadino con azioni specifiche contro la vendita di alcolici, il reato di accattonaggio, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Negli ultimi tre mesi sono stati emessi dal Questore di Siracusa 9 avvisi orali, avanzate 4 proposte di sorveglianza speciale e 2 Daspo urbano.