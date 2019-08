Siracusa Protagonista con Vinciullo: "Mettere in sicurezza l'Istituto Comprensivo “Giacarà”

Ripristinare gli intonaci e mettere in sicurezza l'Istituto Comprensivo “Giacarà” di via Gela. Questa la richiesta avanzata all'Amministrazione da Vincenzo Vinciullo, insieme al Coordinatore del movimento Siracusa Protagonista Vincenzo Salerno ed ai Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino Fabio Alota e Mauro Basile.

Quest'ultimi ricordano che la Regione siciliana ha bocciato il progetto presentato dal Comune per la riqualificazione