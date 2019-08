Siracusa, loculi: M5s "Impossibile discussione entro il 24 agosto"

"Gli uffici comunali autonomamente hanno previsto che esamineranno gli aspetti giuridici della proposta non prima del 19 agosto". Questo è il motivo per cui, spiegano i consiglieri Chiara Ficara e Francesco Burgio (m5s), non sarà possibile discutere della modifica del Regolamento di polizia mortuaria nella seduta del 20 agosto, così come proposto dai consiglieri del centrodestra.

Il parere degli uffici, continuano Burgio e Ficara, è obbligatorio, motivo per il quale, spiegano, non sarà possibile al Presidente del Consiglio Comunale programmarne la discussione entro il 24 Agosto, scadenza dell’autodenuncia che i cittadini devono presentare in base alle decisioni unilaterali del Sindaco Italia .

I consiglieri Ficara e Burgio, ad ogni modo, chiederanno al sindaco di fare slittare il termine del 24 Agosto.