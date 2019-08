Siracusa, Ferragosto sicuro: partiti i controlli straordinari della Polizia stradale. VIDEOINTERVISTA

Iniziati lunedì i servizi straordinari della Polizia Stradale di Siracusa nell'ambito dell'operazione Ferragosto sicuro. Strade extraurbane sotto lo sguardo attento delle pattuglie della Polstrada al lavoro per attuare controlli sempre più stringenti sulla condotta di automobilisti e motociclisti, al fine garantire a tutti vacanze sicure. Come ogni estate, un Piano straordinario è stato predisposto dal comandante Antonio Capodicasa che, nell'intervista resa a SiracusaPost.it, oltre a riferire sui controlli che saranno attuati, dà i consigi del caso a coloro che si metteranno in viaggio in questi giorni.