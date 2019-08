Viaggi, spedire i bagagli dal pc di casa adesso è possibile anche da e per Siracusa

Anche nei viaggi da e per Siracusa sarà possibile spedire i bagagli, con un peso massimo di 30 chili, direttamente dal oc di casa con Poste Delivery Web.

Per usufruire del servizio basta collegarsi al sito https://postedeliveryweb.poste.it e acquistare on line una o più spedizioni: Poste Italiane eseguirà il ritiro direttamente all’indirizzo indicato ed effettuerà la consegna all’indirizzo specificato dal cliente.

Il servizio consente anche la possibilità di monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza fino all'arrivo a destinazione.