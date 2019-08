Siracusa, laboratori analisi in ferie: Mangiafico chiede l'intervento del sindaco e del Prefetto

Sarebbero tutti chiusi i laboratori di analisi a Siracusa fino al 19 agosto, non solo le strutture private, ma anche quelle accreditate dalla struttura sanitaria pubblica. A dirlo è il consigliere comunale di Amo Siracusa, Michele Mangiafico.

"Si tratta di una situazione aberrante della gestione del diritto alla salute" - commenta Mangiafico.

E poi lancia un appello al sindaco Francesco Italia e al Prefetto "affinché - si legge in una nota - intervengano sull'Asp e, a stretto giro, su tutti i punti presenti in città e accreditati affinché anche aprendo un giorno a testa garantiscano un servizio minimo e dignitoso alla nostra cittadinanza. Affinché venga data ampia comunicazione di eventuali riaperture alternative all'ospedale anche con affissione presso i laboratori come accade per le farmacie e sul sito istituzionale del Comune e affinché a partire dal 19 agosto almeno tre dei sedici laboratori presenti in città possano riaprire consentendo un più rapido ritorno a livelli di servizio adeguati alla domanda della cittadinanza".