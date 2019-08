Il Siracusa torna in campo e riparte dal campionato di promozione come città di Siracusa

Dopo i vari tentativi andati in fumo per iscrivere il Siracusa calcio al campionato di serie D, adesso in qualche modo, si torna in campo e si riparte dal campionato di promozione come città di Siracusa.

Questi gli ultimi aggiornamenti del calcio siracusano, prima defunto e che invece adesso vede un minimo di speranza.

A costituire una Associazione sportiva dilettantistica che permetterà ai leoni di tornare in campo, Gaetano Cutrufo, già presidente del Siracusa calcio.

"Per la nostra storia. Per la nostra identità. Per i nostri colori. Noi ripartiamo. E lo facciamo da chi ci ha sempre creduto. Siamo pronti a ricominciare e uniti riusciremo a tornare grandi. Siamo la squadra della nostra Città. Noi siamo il Siracusa” - ha commentato Cutrufo sui social.

Il nuovo direttore generale dell'Asd Siracusa è Simona Marletta, la quale torna in azzurro dopo la trionfale stagione 2015/16, culminata con la vittoria del campionato di Serie D

"Ringrazio il Patron Cutrufo per l’opportunità. - dichiara Marletta - Ho scelto questi colori, ho scelto queste emozioni, ho scelto questa Città. Ho scelto Siracusa, senza pensare minimamente alla categoria. Qui ho vissuto momenti indimenticabili e sogno di viverne ancora tanti altri. So perfettamente che dopo l’ultimo anno c’è tanta delusione, ma noi lavoreremo con passione, impegno ed entusiasmo, come abbiamo sempre fatto. Questa piazza è sempre rimasta nel mio cuore, i tifosi sono straordinari. Sono sicura che tutti uniti riusciremo a riprenderci al più presto ciò che meritiamo”.