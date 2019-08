Nel Palermitano, aggredisce uomo che litiga con moglie: arrestato

E' stato arrestato nel Palermitano, dai Carabinieri di Marineo, un uomo di 37 anni accusato di tentato omicidio. Intervenuto in aiuto di una donna che stava litigando con il coniuge, ha colpito con un pugno il marito, 40 anni; la vittima è caduta per terra e l'aggressore lo avrebbe continuato a colpire al volto. L'uomo di 40 anni è ricoverato nell'ospedale Civico a Palermo in prognosi riservata: è in pericolo di vita.