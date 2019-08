Il Carlentini acquista Andrea Caruso e l’argentino Chiorazo Matias

Ancora due nuovi acquisti per il Carlentini, si tratta dei due esterni: Andrea Caruso (classe 2000) proveniente dallo Scordia (Eccellenza) e l’argentino Chiorazo Matias (classe 1899). “Andrea Caruso un ottimo 2000 proveniente dallo Scordia in Eccellenza che ha maturato parecchie presenza nella categoria. – ha commentato il tecnico Francesco Migneco - Ha sicuramente molti margini di crescita ed è un ragazzo dalle buone prospettive future. Per quanto riguarda l’argentino Matias ritengo che questo giocatore è dotato di una grandissima tecnica, molto imprevedibile, su cui facciamo molto affidamento. Per questi due nuovi ingressi ringrazio il Ds Giliberto per l’intuizione e gli ottimi acquisti”.