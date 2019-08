Siracusa, in auto con 50 grammi di cocaina in pietra: arrestato 74enne

Percorreva, ieri sera, la via Cassia a Siracusa, a bordo della sua auto ad alta velocità. Un atteggiamento che ha fatto insospettire i carabinieri, i quali hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito.

Alla vista della pattuglia, l'uomo a bordo dell'auto, Agatino Scalisi, 74 anni, disoccupato e pregiudicato per reati specifici, pare che abbia tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette lanciandolo a terra, che è stato subito recuperato dai Carabinieri che hanno rinvenuto al suo interno due involucri in cellophane contenenti complessivamente 50 grammi di cocaina in pietra.

Lo stupefacente, che è stato sequestrato, avrebbe fruttato 5mila euro se immesso nel mercato illecito.

L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari.