Noto, furto di borse in un negozio di Corso Vittorio Emanuele: 1 denuncia

Avrebbe rubato, lo scorso 6 agosto, 40 borse, all'interno di un negozio in Corso Vittorio Emanuele, a Noto, per un valore di circa 3 mila euro. Immediate le indagini della Polizia di Stato che hanno portato alla denuncia di C.G., di 52 anni, per il reato di furto aggravato. Indagini sull'identificazione del complice.