Nasce a Siracusa l'Organizzazione Siciliana Ambientale - Generazione Futura

Nasce a Siracusa un nuovo soggetto sociale, l'Organizzazione Siciliana Ambientale - Generazione Futura, costituito da Fabio La Ferla dopo le dimissioni rassegnate all’Osservatorio Nazionale Amianto.

A comporre il direttivo il rappresentante legale l’avvocato Antonio Giardina del Foro Di Barcellona Pozzo di Gozzo, e un team di legali professionisti specializzati nei contenziosi ambientali. I legali punteranno l’attenzione sul nostro quadrilatero della morte, il polo industriale siciliano secondo al mondo, lavorando per approfondire tutti i profili delle varie questioni ambientali.

“Continuiamo a lottare – dichiara Fabio La Ferla- per tutelare l’ambiente, la nostra salute, l’occupazione e quindi, per chiedere la sicurezza, le garanzie e la giustizia nel posto di lavoro. Non vogliamo più che si verifichino situazioni di ricatto occupazionale. Noi siamo per la vita. Ringrazio tutti i soci di “Generazione Futura” per la stima che hanno dimostrato di avere nei miei confronti , rinnovandomi la carica di presidente. Ho presentato le mie dimissioni all’Ona, ora saremo ancora più radicati nel territorio, avvalendoci della collaborazione dell’avvocato Giardina e dei legali del suo pool. Questo connubio darà risultati importanti perché ci permetterà di sensibilizzare le coscienze. La nostra organizzazione-puntualizza il presidente Fabio La Ferla- si interfaccerà con tutti i soggetti politici istituzionali, nessuno escluso, affinchè la politica ascolti attraverso i personaggi istituzionali le nostre istanze”.