Due mini sbarchi ieri in Sicilia, a Sciacca e Lampedusa

Due mini sbarchi ieri in Sicilia. Una ventina sono arrivati nel pomeriggio a Sciacca (Agrigento), in località Muciare. Erano a bordo di una piccola imbarcazione, abbandonata a pochi metri dalla battigia e col motore lasciato acceso. Ricerche sono in corso da parte di guardia costiera, polizia e carabinieri. Altri 14 tunisini sono approdati autonomamente al molo Madonnina di Lampedusa (Ag)