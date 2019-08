Siracusa, polemica su loculi in Consiglio comunale: la presidente Scala chiarisce l'iter

Tiene a precisare l'iter burocratico che ha seguito la vicenda dei loculi del cimitero di Siracusa la presidente del Consiglio comunale, Moena Scala, a seguito delle dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali che la accusavano di non aver inserito in Consiglio l'ordine del giorno con primo firmatario Ezechia Paolo Reale, proprio sulla vicenda cimitero.

In una nota Scala spiega:

"In data 23 luglio 2019 il consigliere Reale invia una mail alla Presidenza chiedendo di provvedere al deposito della proposta di delibera di modifica del regolamento di Polizia Mortuaria artt. 73, commi 2 e 3, art. 70 e art. 41 comma 4.

Giorno 24 luglio, l'Ufficio di presidenza provvede tempestivamente a redigere la proposta, rubricata agli atti al n. 35 del 24 luglio 2019, trasmettendola in tempo reale all'ufficio competente per l'obbligatorio parere tecnico.

Ad oggi, lunedì 12 agosto 2019, dopo vari miei solleciti per le vie brevi ma anche formalizzati con mail dell'8 agosto 2019, nessun parere è stato ancora reso

La proposta è depositata presso l'Ufficio ambiente in attesa di un parere legale che, lo ribadisco ancora una volta, nulla ha a che vedere con la volontà della scrivente la quale si è adoperata prontamente ed in ogni modo perché questa iniziativa, come tutte le altre pervenute, possa approdare in Consiglio".