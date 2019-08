Pachino, tenta di rubare 400 chili di materiale ferroso: arrestato

Si sarebbe introdotto all'interno di un terreno agricolo, in località Guastella, a Pachino, adibito a coltivazioni in serra, attraverso un buco praticato nella recinzione che delineava il confine, al fine di asportare grondaie e staffe in ferro, caricandole contestualmente su un furgone. Il materiale ferroso asportato si aggira sui 400 chili.

A notare lo strano comportamento dell'uomo una pattuglia dei Carabinieri durante un controllo del territorio.

L'uomo, Sebastiano Lorefice, 42 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, è stato fermato e arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il 42enne è stato tradotto ai domiciliari