Siracusa, a bando i lavori di riqualificazione campo di via Pachino “Franco Bianchino”

Realizzazione manto in erba sintetica, nuova illuminazione, ristrutturazione degli spogliatoi e della recinzione. Questi gli interventi di riqualificazione per il campo di via Pachino “Franco Bianchino”, per una somma di 722.273,83 euro.

Il bado di gara sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana di venerdì 16 agosto.

Soddisfazione è stata espressa da Ferdinando Messina, presidente IV commissione consiliare, che spiega: "Il finanziamento, che arriva grazie alla procedura avviata dalla precedente Amministrazione attraverso il credito sportivo del CONI, oggi con l’assiduo impegno dell’assessore Nicola Lo Iacono e dell’Ufficio tecnico comunale, ed in particolare dell’ingegnere Vincenzo Trigilia e del ragioniere Gaetano Spadaro, trova la soddisfazione mia, anche nella qualità di presidente della commissione Sport, tenendo conto che il consiglio comunale nei mesi scorsi ha approvato un atto di indirizzo volto a velocizzare la procedura al fine di evitare la revoca del credito da parte del Coni."