Partito Democratico, appello di Zingaretti "Partito unito, no ad accordi con M5s"

E' un vero e proprio appello quello del segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, all'altra parte del partito, quella renziana. Quest'ultima, infatti, ha invocato un governo istituzionale per evitare le elezioni immediate.

Tuona il suo No Zingaretti che chiede l'unità del partito. "Non dobbiamo avere paura delle elezioni" - dice