Siracusa, Operazione Nettuno: i volontari di Nuova Acropoli in spiaggia per vigilanza, primo soccorso e anti-incendio

Vigilanza in spiaggia, primo soccorso, squadre di antincendio e di ecologia per la pulizia delle spiagge: entra nel vivo l’attività di sorveglianza e soccorso costiero di Nuova Acropoli denominata Operazione Nettuno, giunta alla 32esima edizione.

Il campo base è stato allestito alla Costa del Sole dai volontari provenienti da Siracusa, Catania, Floridia, Augusta e Ragusa.

Primo giorno di lavoro, ieri, quando la giornata è trascorsa tranquillamente senza interventi di rilievo, ad eccezione di un incendio in zona Case Bianche, che ha visto l’intervento della squadra di Nuova Acropoli in supporto agli Enti preposti.

Novità di quest’anno è la riapertura di un sentiero naturalistico lungo la costa che va dalla Fanusa all’Arenella a cura dei volontari di Nuova Acropoli, che si preparano anche ad affrontare la giornata più “calda” dell’estate, quella di Ferragosto; chiunque avesse necessità di qualcosa può rivolgersi ai volontari o recarsi in qualsiasi momento al Campo Base in fondo a via delle Baleari.