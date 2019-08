Melilli, ruba merce per 500 euro da centro commerciale: arrestata

E' stata arrestata con l'accusa di furto aggravato Maria Caruso, 39 anni, sorpresa ieri all'interno del Centro Commerciale Auchan, con merce rubata poco prima dagli scaffali dell'ipermercato. Allertati dal personale, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo la donna che aveva nascosto nella borsa e nei vestiti la refurtiva: 1 trapano elettrico, 1 smerigliatrice elettrica, 7 caricabatteria tipo “powerbank” e 2 cartucce per ricarica stampanti, per valore complessivo pari a circa euro 500, refurtiva interamente restituita al legittimo proprietario.

All’interno del bagagliaio della sua auto, parcheggiata nell’area di sosta del centro commerciale, sono stati trovati ulteriori 3 trapani elettrici, 2 taglia capelli, 1 smerigliatrice, 4 frullatori, 3 flex angolari, 1 levigatrice, 2 fornelli da campo e 1 autoradio, per valore complessivo di circa 1000, merce in parte riconosciuta da esercizi commerciali limitrofi e restituita ad aventi diritto, mentre la restante sottoposta a sequestro.

Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari.