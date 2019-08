Lampedusa, Open Arms: "Decimo giorno a bordo. Resistiamo"

"Decimo giorno a bordo, una caldissima domenica di agosto. Resistiamo, abbiamo 160 motivi per farlo. 160 esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro. Vergogna Europa.#megliomultatichecomplici". Lo scrive in un tweet Open Arms, la nave che ha soccorso dieci giorni fa prima 121 migranti e ieri altri 39.

Ieri, intanto, Richard Gere s'è presentato a fianco a Camps, al direttore di Open Arms Riccardo Gatti e allo chef Rubio per raccontare cosa ha visto e soprattutto le storie terribile che ha ascoltato direttamente dai migranti, rimanendo scioccato dagli orrori riferiti dalle donne stuprate nei campi libici.