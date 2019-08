Siracusa, interventi alla ringhiera sopra Forte Vigliena: i consiglieri dei Verdi "Ripristinate condizioni di sicurezza"

Ripristinata la ringhiera sopra Forte Vigliena.

A darne notizia sono i tre consiglieri comunali dei Verdi Michele Buonomo, Salvatore Costantino e Andrea Buccheri che nelle scorse settimane avevano segnalato il problema all'amministrazione comunale.

"Occorreva intervenire con urgenza sia per un fatto estetico e di pregio del luogo visitatissimo da turisti. Ma soprattutto per ragioni di sicurezza. Pur se delimitato l'accesso risultava totalmente impedito. Allo stesso tempo, si è proceduto ad un piccolo restyling delle ringhiere. Questo intervento - proseguono i consiglieri - è solo una piccola componente del macro problema Lungomare di Levante che aveva indotto l'amministrazione a delimitare punti di marciapiede. Dopo aver effettuato le prove di carico che hanno constatato l’agibilità al passaggio pedonale, il tratto che conduce al castello Maniace è stato reso di nuovo percorribile. Gli uffici tecnici nel frattempo - concludono i consiglieri - sono al lavoro per la preparazione di un progetto preliminare, di circa 8 milioni di euro, da presentare alla Regione e volto al consolidamento dell' intero costone".