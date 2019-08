Domani in campo Sicula Leonzio contro Vibonese

Domani, allo Stadio “Luigi Razza”, ore 17.30, si disputerà la partita tra Sicula Leonzio e Vibonese, valida come primo turno di Coppa Italia di Serie C. Tra i convocati sono 5 i giocatori provenienti dal settore giovanile bianconero. Prima convocazione con la prima squadra per Governali (2002), Indelicato (2001) e Terranova (2001).