Siracusa, trovati in possesso di due panetti di hashish: arrestati

Sono stati fermati ad un posto di blocco, ma i due da subito hanno mostrato nervosismo per il controllo. Da qui i Carabinieri hanno deciso di procedere a perquisizione del mezzo sul quale viaggiavano i canicattinesi Vincenzo Di Giacomo, operatore ecologico, 30 anni, con precedenti di polizia e Salvatore Garipoli, disoccupato, 43 anni, con precedenti di polizia.

I due sono stati trovati in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi di stupefacente, sottoposti a sequestro. La droga, se immessa nel mercato illecito, avrebbe fruttato circa 2000 euro nella vendita al dettaglio. Gli uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e tradotti ai domiciliari