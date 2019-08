Siracusa, in casa hashish e cocaina: arrestata 28enne trovata in possesso di 9mila euro, forse frutto dello spaccio

La casa era tenuta sotto osservazione da tempo, continuo il via vai di giovani dall'appartamento, blindato da due cani pittbull. Questo lo scenario che ha fatto scattare, ieri, una perquisizione domiciliare in casa di Marianna Mandragona, 28 anni, siracusana, pregiudicata.

All'interno dello stabile, i militari hanno rinvenuto cinque panetti di hashish del peso complessivo di quasi 500 grammi e cinque confezioni di cocaina per un peso complessivo di quasi 140 grammi.

Inoltre, è stata trovata e sequestrata la somma complessiva di oltre 9mila euro, in banconote di diverso taglio, di cui la donna non ha saputo giustificare l'origine, tanto da far presumere che possa essere frutto dell'attività di spaccio.

Dichiarata in arresto per detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente, la donna è stata condotta al carcere di Piazza Lanza di Catania