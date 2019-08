Nell'Agrigentino, imbrattata la Scala dei turchi

Atto vandalico alla Scala dei Turchi. A darne notizia l'Associazione Mareamico, che in una nota scrive:

"L'altro ieri, anche in presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, è stata riaperta la Scala dei turchi. Purtroppo, dopo la messa in sicurezza del costone di marna, ancora nulla è stato fatto nel settore della guardiania e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Senza i necessari controlli alla Scala dei turchi nessuno rispetta le regole e il famoso monumento è in balia dei vandali: guardare per credere".