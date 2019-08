La Sicula Leonzio acquista Davide Bariti, esterno destro d’attacco

Ha firmato un contratto per due anni con la Sicula Leonzio il calciatore Davide Bariti, nato a La Spezia il 7 settembre 1991.

Prima dell’approdo in bianconero Bariti, esterno destro d’attacco, ha vestito le maglie di Triestina, Ancona, Lupa Roma, Rimini, Avellino, Vicenza e Napoli, con cui ha anche collezionato due presenze in Serie A ed una di Coppa Italia nella stagione 2013/14.

“Sono contento di essere arrivato finalmente alla Sicula Leonzio – ha dichiarato Davide Bariti –. Felice di poter iniziare questa avventura. Conosco già qualcuno dei ragazzi in gruppo. Società ambiziosa, me ne hanno parlato molto bene”.