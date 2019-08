Palermo, Orlando scrive all'Ue: "punire Italia su migranti"

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando scrive una lettera all'Unione Europea chiedendo che sia valutata l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione, quello che riguarda i diritti fondamentali.

"I fatti politici ed istituzionali, avvenuti in Italia negli ultimi mesi, dimostrano come il tema dei migranti sia diventato, come prima era stato in altri paesi europei, soltanto la scusa per costruire un attacco politico ed istituzionale allo Stato di Diritto, alle libertà fondamentali di tutti, alle libertà civili e politiche, alla libertà di espressione e di associazione" - scrive il sindaco