Nel Catanese, a fuoco terreno del presidente Musumeci: indagini

Fiamme, ieri sera, alle 20, in un terreno di proprietà del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a Militello Val di Catania.

A fuoco solo sterpaglie, nessun danno a fabbricati e coltivazioni. A spegnere le fiamme la Forestale, intervenuta insieme alla Protezione civile. Sul luogo non sono state trovate tracce di sostanze per innescare il rogo. Indagano i Carabinieri