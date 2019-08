Siracusa, encomio a ex poliziotto: ha salvato la vita ad un uomo in arresto cardiaco

Una targa-encomio è stata consegnata questa mattina, a Palazzo Vermexio, al poliziotto in pensione Antonio Lentinello che, due mesi fa, praticando un massaggio cardiaco, ha salvato da morte sicura una persona il cui cuore si era fermato. Presenti, oltre ai familiari, anche una rappresentanza dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato, delle associazioni Amici dell'hospice e Ciao per le quali Lentinello svolge attività di volontariato.

La vicenda risale alla fine di maggio durante un corso di formazione e aggiornamento, nella sede dell'Asp di via Brenta, rivolto alle associazioni che aderiscono alla Rete civica sanitaria. A sentirsi male fu proprio uno dei volontari, che vive a Carlentini. Lentinello, dopo il massaggio cardiaco, intervenne anche con un defibrillatore e riuscì a riportare l'uomo in vita consentendo ai sanitari del 118, che intanto erano giunti sul posto, di stabilizzare l'uomo.

Quest'ultimo è stato successivamente operato e sta pian piano riprendendo la sua normale vita.

“Una bellissima pagina di storia siracusana - ha detto il sindaco, Francesco Italia - di cui è stato protagonista un nostro concittadino che ha salvato la vita di un uomo e lo ha fatto senza pensare ai rischi cui andava incontro”.