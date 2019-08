Siracusa, disastrata via Luigi Monti: segnalazione dei consiglieri Russoniello e Trigilio (M5S)

Le pessime condizioni di via Luigi Monti, alla Pizzuta, al centro di un'interrogazione che i consglieri comunali del M5S, Silvia Russoniello e Roberto Trigilio hanno indirizzato a sindaco, dirigente e assessore alla Mobilità e Trasporti.

"La riapertura delle scuole si avvicina a grandi passi - scrivono in una nota - e le condizioni di via Luigi Monti, dove si trovano due istituti superiori, l’Einaudi e il Gargallo, versano ancora in condizioni disastrate. Manto stradale sconnesso, illuminazione carente e segnaletica, sia orizzontale sia verticale, pressoché inesistente. Sono soltanto alcune delle criticità registrate, lamentate e denunciate da anni sia dai residenti sia da chi quotidianamente si reca a scuola. A luglio dello scorso anno - aggiungono -- si tenne un incontro all’Urban Center - ma nulla è cambiato per garantire la sicurezza dei cittadini che ogni giorno sono costretti a muoversi con mezzi propri per andare a scuola o a lavoro".