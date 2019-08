Siracusa, sequestrati 580 grammi di marijuana: avrebbe fruttato circa 2900 euro. Arrestato 29enne

Nascondeva nel balcone dell'abitazione di casa sua circa 580 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro dalla Polizia di Stato, a seguito di perquisizione domiciliare a casa di Christian Maria Terranova, 29 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 29enne è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto in carcere.

Lo stupefacente sequestrato, destinato probabilmente allo spaccio nel capoluogo aretuseo, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 2900 euro.