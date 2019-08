Siracusa, Salvini domenica al Tempio di Apollo: cambio viabilità

Confermato almeno fino a questo momento la tappa siracusana del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per domenica 11 agosto per prevede un momento pubblico al Tempio di Apollo.

Pertanto il Settore Mobilità e Trasporti ha emesso un'apposita ordinanza che regolamenta la circolazione stradale: dalle 14 alle 24 in Via dei Mille, Viale Mazzini (tratto interposto tra via dei Mille e largo Porta Marina), Largo Michelangelo da Caravaggio,Via Savoia, Piazza E. Pancali, Via Trento, Via R. Lanza (tratto interposto tra via Trento e via Trieste), vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Stessa cosa in Piazza Archimede, in Via del Porto Grande, nello slargo prima dell’ingresso portuale, in Piazza Pancali nel tratto interposto tra via Trieste e via Trento, in Via Trento, Via R. Lanza (tratto interposto tra via Trento e via Trieste), via Savoia (tratto interposto tra via Duca degli Abruzzi e largo XXV Luglio) divieto di transito.