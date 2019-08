Siracusa, la Cgil chiede di incontrare il ministro Matteo Salvini

Ha avanzato la richiesta di incontrare il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, la Cgil di Siracusa, in occasione della visita dell'11 agosto. Il motivo dell'incontro è affrontare le problematiche emerse recentemente nel territorio e di confrontarsi sulle criticità occupazionali e le tensioni sociali in provincia.

“La presenza annunciata in città per domenica prossima del Ministro Salvini – dichiara Roberto Alosi, Segretario Generale della CGIL di Siracusa- costituisce un'opportunità di interlocuzione diretta sulla quale confidiamo e alla quale ci appelliamo. Rispetto a quanto accaduto sul territorio di Siracusa e in relazione ai provvedimenti adottati recentemente dalla Prefettura di Siracusa sono tante le domande che vorremmo porre al Ministro ed altrettante le risposte che ci aspettiamo”.