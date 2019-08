Siracusa, a bordo di un ciclomotore con 230 grammi di hashish: arrestato

Servizi antidroga della Polizia di Stato di Siracusa sono stati espressi, ieri pomeriggio, Gabriele Calderone Gabriele, di 21 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di possesso ai fini dello spaccio di droga.

Controlli in particolare Ss 124 dove il giovane, alla guida di un ciclomotore, mal celava un certo nervosismo alla vista della Polizia. Fermato, è stato trovato in possesso di 230 grammi di hashish e della somma di 120 euro.

Calderone è stato posto agli arresti domiciliari.