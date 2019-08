Siracusa, sequestrati 8 chili di cozze e 3 chili di lumache di mare

Due giorni di controlli nei mercati rionali del centro storico di Ortigia nel mercato ittico fatti da Polizia, Asp, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.

Sequestrati 8 chili di cozze, 3 chilogrammi di lumache di mare e alcuni bicchieri di polpa di riccio posti in vendita illegalmente. I venditori sono stati sanzionati amministrativamente, oltre che per la vendita illegale dei molluschi, anche per l’occupazione abusiva del suolo pubblico.