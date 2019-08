Siracusa, pedana a mare per disabili nella spiaggia libera vicina al Lido Camomilla

Anche quest’anno, nella spiaggia libera accanto al lido Camomilla, è stata realizzata una pedana a mare per le persone con difficoltà motorie, grazie ai volontari dell’Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo Onlus.

I fondi per realizzare della pedana sono frutto della sinergia delle associazioni “Amici di Città Educativa".

Giuseppe Randieri il proprietario del Lido Camomilla, l’anno scorso donò al progetto la sedia Job, per offrire un servizio completo.

Hanno collaborato anche l’architetta Maria Assenza, l'associazione Le Officine e Plemmirio Blu, il Geometra Massimo Nicastro e il Consorzio Plemmirio.