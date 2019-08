Siracusa, i prezzi al consumo del mese di luglio

indice congiunturale in aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente; e indice tendenziale generale (NIC) aumentato dell'1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo quanto ha rilevato a Commissione “Prezzi al consumo” del Comune di Siracusa.

Le divisioni di spesa che registrano un aumento del tasso congiunturale rispetto al mese precedente sono: bevande alcoliche e tabacchi 0.2; mobili, articoli e servizi per la casa 0.1; trasporti 0.3; comunicazioni 0.6; ricreazione, spettacoli e cultura 0.9; servizi ricettivi e di ristorazione 0.3; altri beni e servizi 0.1.

La variazione congiunturale si è attestata allo zero per abbigliamento e calzature; servizi sanitari e spese per la salute; istruzione.

Le divisioni di spesa con tasso congiunturale negativo rispetto al mese precedente sono: prodotti alimentari e bevande analcoliche -0.3; abitazione, acqua, elettricità e combustibili -0.4.