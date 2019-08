A Lentini e Siracusa, le temperature più elevate della provincia

Lentini con 39,7° C in testa alla classifica delle temperature più elevate registrate oggi in Sicilia. Per la provincia di Siracusa, segue il capoluogo con 38,4° C. A distanza Augusta con 36,7° C.

Queste le temperature riportate dal Centro Meteorologico Siciliano."Tutto ciò - si legge nel sito - è dovuto all’insistenza di un campo di alta pressione di matrice nord-africana che avvolge da ieri tutto il Mediterraneo. Nella giornata di domani venerdì 9 agosto - proseue - ci sarà un lieve smorzamento del profilo termico, ma già dalla giornata di sabato, l’alta pressione nord-africana riceverà nuova linfa dalle aree sub-tropicali. Il tutto - conclude - si tradurrà in un nuovo moderato aumento delle temperature".