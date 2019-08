Siracusa, 9 patenti ritirate, una per guida in stato di ebbrezza

Controlli a tappeto alla circolazione stradale lungo gli strade più trafficate di Siracusa con particolare attenzione alle ore notturne e alle località turistiche e balneari come Ortigia e Fontane bianche.

Sono state impiegate 6 pattuglie in auto e moto che hanno controllato 94 veicoli e 102 persone. In totale sono state ritirate 9 patenti di guida per mancata copertura assicurativa di 4 veicoli e guida in stato d’ebbrezza: un 26enne è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1.14 g/l, ed è stato pertanto denunciato. Solo nel corso della serata di ieri sono stati decurtati complessivamente 56 punti patente ed elevate contravvenzioni per circa 9400 euro.

Fra le violazioni più frequenti anche la mancata revisione dei veicoli e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco.

Sono state ritirate le patenti a 3 giovani conducenti trovati in possesso di una modica quantità di marijuana e hashish, violazione amministrativa per cui sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.