Rosolini, sorpresi mentre spacciano hashish: arrestati 2 fratelli

Sono stati sorpresi, in flagranza di reato, dai Carabinieri appostati, in abiti civili due fratelli di Rosolini, Concetto Iozia 43enne e il fratello Luigi 38enne, entrambi con precedenti.

I militari hanno notato i fratelli Iozia che cedevano hashish ad un 15enne di Rosolini in cambio di danaro.

Partite le indagini, i fratelli sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, a seguito delle quali, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 170 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Il 43enne è stato chiuso al “Cavadonna “ di Siracusa, mentre il 38enne è stato ristretto ai domiciliari.