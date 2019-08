Siracusa, violento incendio in viale Epipoli: strada chiusa e vigili del fuoco al lavoro. VIDEO

Nuovo violento incendio nella parte alta di Siracusa. Poco dopo mezzogiorno il fuoco è divampato in viale Epipoli, nella parte nord del capoluogo. Le fiamme, alimentate da un forte vento di scirocco, hanno bruciato la vegetazione che arriva fino alla bordo della strada da un lato e dall'altro, una favilla, veicolata dal vento che ha cambiato all'improvviso direzione, è arrivata dalla parte opposta, facendo divampare un altro rogo nell'area esterna di un capannone. Sul posto i vigili urbani, che, per ragioni di sicurezza, hanno chiuso la strada alla circolazione veicolare, e i vigili del fuoco, arrivati con tre mezzi per circoscrivere e domare le fiamme.