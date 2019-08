Nuovo ospedale, Siracusa Protagonista: "Scontato l'esito dell'istruttoria dell'Ufficio Tecnico"

Si riaccende il dibattito sull'area da scegliere per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa dopo che l'ufficio tecnico 'Ufficio Tecnico comunale ha concluso l'istruttoria, chiedendo uno "studio integrativo che tenga conto dei pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Genio civile".

Interviene il gruppo Siracusa Protagonista che punta l'indice contro l'amministrazione comunale: "Bocciato il sindaco, la giunta e l'Asp. Corretto, invece, l’iter da noi, a suo tempo, indicato. L'ufficio tecnico -dichiarano Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile - non poteva dare alcun parere se la richiesta sull’area dove costruire il nuovo ospedale non fosse stata accompagnata dai pareri di Genio Civile, Soprintendenza. Non si contesta la relazione, in quanto frutto dell’attività di un privato che può scrivere e dire quello che vuole, ma si contesta il fatto che questa relazione sia arrivata agli uffici con una Delibera di Giunta Comunale, ma senza alcuna richiesta ufficiale dell’Asp, che - concludono - non ha ancora provveduto a ritirare il progetto del 26 ottobre 2011 e la richiesta dell’area della Pizzuta dove costruire il nuovo ospedale, del 30 marzo 2011".