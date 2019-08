Siracusa, Alessandro Ricupero consigliere nazionale Aism

E' stato eletto consigliere nazionale Aism il siracusano Alessandro Ricupero. “Siamo entusiasti ed orgogliosi. Alessandro è un punto di riferimento per la sezione di Siracusa e siamo convinti che a livello nazionale saprà portare la sua passione e determinazione” - ha commentato Carla Orecchia, presidente provinciale AISM Siracusa.

“Alessandro è innanzitutto un volontario. E’ stato presidente provinciale per diversi mandati e consigliere del direttivo. Per noi è un motivo di vanto anche perché per la prima volta un siracusano approda al Cdn. Alessandro è stato votato non solo dai delegati di tutta la Sicilia ma di gran parte d’Italia, segno che il lavoro svolto in questi anni a Siracusa e nella Regione è stato apprezzato”. La presidente Orecchia ha ricordato come circa 700 persone a Siracusa combattono tutti i giorni con la sclerosi multipla.