Siracusa, poliziotto in pensione salva la vita ad un uomo: encomio dal sindaco

Sarà consegnato domani, a Palazzo Vermexio, alle 12, dal sindaco Francesco Italia, un encomio ad Antonio Lentinello, poliziotto adesso in pensione. Quest'ultimo, durante un corso di formazione sulla Rete Civica sanitaria Lentinello, ha dapprima praticato il massaggio cardiaco e poi usato il defibrillatore per riportare in vita una persona andata in arresto cardiaco. Il suo pronto intervento ha permesso al personale medico del 118, successivamente intervenuto, di stabilizzare il malato che dopo essere stato operato d'urgenza adesso si è ripreso.