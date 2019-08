Governo, Salvini: 'Qualcosa si è rotto '. Voci di elezioni a ottobre

"Troppi no, qualcosa si è rotto negli ultimi mesi". Così il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ieri sera, durante il comizio a Sabaudia, dopo aver ricordato i risultati del governo.

"Oggi qualcuno votava no sulla Tav al Senato perché si doveva tornare indietro, ma chi sceglie la Lega sceglie di andare avanti, senza nostalgie del passato". E poi, con queste parole, Salvini ha annunciato che non ci sarà nessun rimpasto al Governo, ma rumors politici paventano la soluzione di andare a nuove elezioni a ottobre.