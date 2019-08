Siracusa, Consulta Civica: "Il Comune si doti di un ufficio per intercettare fondi regionali, nazionali ed europei"

Continua ad essere carente, secondo il presidente della Consulta Civica, Damiano De Simone, l'attività progettuale da parte dell’amministrazione Comunale d Siracusa. De Simone constata la mancata attivazione di un ufficio ad acta che possa monitorare le risorse economiche disponibili in bandi regionali, nazionali ed europei, in particolare per le misure a sostegno della famiglia e per le politiche sociali.

"Tutto ciò costituisce un corredo di opportunità finanziabili - sostiene De Simone - atte a ricostruire l’impalcatura dei servizi essenziali cui la nostra città è palesemente carente".

Da qui l'invito rivolto al Sindaco di Siracusa – conclude Damiano De Simone – a dotare il Comune di strumenti capaci di intercettare e reperire fondi utili alla crescita della città.