Il borgo marinaro di Marzamemi nella Top 20 delle destinazioni preferite dagli italiani per Ferragosto

Marzamemi continua ad incantare i turisti italiani, tanto da essere, in tutto il sud Italia, la seconda come meta prescelta per il periodo che va dal 14 al 18 agosto.

Nella top 20 che vede in classifica anche località estere, Marzamemi occupa il quinto posto, lasciando dietro Rimini, Santorini (Grecia), Formentera (Spagna) e Mykonos (Grecia). La graduatoria è stata stilata da HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca al mondo per case e appartamenti vacanza, che ha analizzato quali sono le destinazioni di viaggio più gettonate dagli italiani per Ferragosto nel 2019, verificando prezzi, durata di soggiorno e numero di viaggiatori per ciascuna località.

Tutte le destinazioni in Top 20 hanno una caratteristica comune: sono tutte località di mare.

L'altra località siciliana nella Top 20 è San Vito Lo Capo, che occupa il 19mo posto.