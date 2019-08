Priolo, scontro auto-moto a San Focá: giovane in elisoccorso al Cannizzaro

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 18, a Priolo, nel quartiere di San Focá. Nell'impatto sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente della moto, che per le sue condizioni è stato trasportato in elisoccorso a Catania. Sul posto i vigili urbani, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto. In aggiornamento....